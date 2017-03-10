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В Ростовской области в 2017 г произошло 71 возгорание сухой травы

10 марта 2017, 14:55
В Ростовской области в текущем году произошло 71 загорание сухой растительности и камыша, сообщает в пятницу областное управление МЧС.

"Число пожаров за год увеличилось в 2,2 раза. За этот период 2016 года было выявлено 32 подобных случая",- говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2017 году общая площадь пожаров составила почти шесть гектаров. Это в три раза больше, чем год назад.

К тушению возгораний привлекались 95 единиц техники. Сумма затрат по выездам составила почти 30 тысяч рублей.

За разжигания костров к административной ответственности привлекли 15 человек.

Наихудшая обстановка по числу загораний сухой растительности сложилась на территории Багаевского, Веселовского районов и Таганрога.

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