В Ростове реконструкция "Дома Бояркина" завершится в 2017 г

"На этой территории появится новое административное здание. Вместо пятиэтажного будет построено двухэтажное капитальное строение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в наружной отделке будут использоваться такие элементы декора, как рустовка, светодиодная подсветка, кованные декоративные элементы парапета.
Объект располагается в переулке Семашко. Сейчас демонтаж конструкций здания выполнен на 60%. При этом сейчас есть отставание от графика, так как работы проходят до 18.00 мск, чтобы не мешать горожанам.
Напомним, более 20 лет назад земельный участок, на котором находится памятник архитектуры Дом Максимова, взял в аренду бизнесмен Олег Бояркин. Он говорил, что вернет памятнику исторический облик, но вместо этого построил рядом капитальное здание. Оно получило неофициальное название "гиперларек".
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