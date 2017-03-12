Стоимость годовой подписки на сервис Apple iTunes Match вырастет на 16,3%

На этот шаг компания вынуждена была пойти из-за введенного с начала текущего года НДС на на предоставление информационных услуг иностранными компаниями. Размер НДС составляет 18%. С 1 апреля стоимость годовой подписки на сервис iTunes Match вырастет на 16,3% и составит 929 рублей.