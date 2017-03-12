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Стоимость годовой подписки на сервис Apple iTunes Match вырастет на 16,3%

12 марта 2017, 17:45
Компания Apple разослала письмо российским пользователям сервиса iTunes Match, в котором сообщила о планируемом подорожании годовой подписки, пишет РБК.

На этот шаг компания вынуждена была пойти из-за введенного с начала текущего года НДС на на предоставление информационных услуг иностранными компаниями. Размер НДС составляет 18%. С 1 апреля стоимость годовой подписки на сервис iTunes Match вырастет на 16,3% и составит 929 рублей.

Сервис iTunes Match позволяет пользователям загружать музыкальные файлы в "облако" iCloud и получать доступ к ним с любого устройства. В настоящее время на сервисе хранится порядка 100 тысяч музыкальных файлов, импортированных с компакт-дисков и других источников.

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#Новости#Анна Петрова#Технологии
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