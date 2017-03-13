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Долг теплоснабжающих компаний за газ в Ростовской области вырос в 2 раза

13 марта 2017, 17:30
В Ростовской области в текущем году долг теплоснабжающих компаний за природный газ перед предприятием "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" вырос по сравнению с таким же периодом прошедшего года на 108%, сообщает пресс-служба газовой компании.

На 1 марта задолженность за поставленный газ составляла почти 700 миллионов рублей.

Уточняется, что лидерами по неоплате являются компании "Тепловая Генерация" с долгом в 107 миллионов рублей, МУП ТС Новочеркасска - 86 миллионов рублей, "Таганрогэнерго" - 76,5 миллиона рублей.

Также организация "Теплоэнерго" должна 62 миллиона рублей, "Каменсктеплосеть" - 29 миллионов рублей, "Красносулинские городские теплосети" - 33 миллиона рублей, МП ККТС "Новошахтинск" - 33 миллиона.

"В адрес организаций-должников, а также руководителей муниципалитетов, в которых образовались долги, были направлены письма и претензии с требованием погасить задолженность, однако ситуация с платежной дисциплиной не улучшилась", - говорится в сообщении.

В текущем году начали действовать новые правила по ограничению подачи газа. Теперь можно применить ограничительные меры, если компания два раза допустит возникновение долга.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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