Долг теплоснабжающих компаний за газ в Ростовской области вырос в 2 раза

На 1 марта задолженность за поставленный газ составляла почти 700 миллионов рублей.
Уточняется, что лидерами по неоплате являются компании "Тепловая Генерация" с долгом в 107 миллионов рублей, МУП ТС Новочеркасска - 86 миллионов рублей, "Таганрогэнерго" - 76,5 миллиона рублей.
Также организация "Теплоэнерго" должна 62 миллиона рублей, "Каменсктеплосеть" - 29 миллионов рублей, "Красносулинские городские теплосети" - 33 миллиона рублей, МП ККТС "Новошахтинск" - 33 миллиона.
"В адрес организаций-должников, а также руководителей муниципалитетов, в которых образовались долги, были направлены письма и претензии с требованием погасить задолженность, однако ситуация с платежной дисциплиной не улучшилась", - говорится в сообщении.
В текущем году начали действовать новые правила по ограничению подачи газа. Теперь можно применить ограничительные меры, если компания два раза допустит возникновение долга.
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