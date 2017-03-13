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Ростовские власти признали, что не успевают ремонтировать дороги

13 марта 2017, 09:21
В Ростове не успевают ремонтировать все дороги до истечения допустимого срока пригодности дорожного покрытия к эксплуатации, несмотря на растущий с каждым годом объем выполняемых дорожных работ, сообщил заместитель главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев.

"Посудите сами. В 2015 и 2016 годах мы ремонтировали по 1 миллиону квадратных метров дорог в год. В предыдущие годы – меньше, порядка 600-800 тысяч квадратных метров. В 2017-м запланировано починить еще больше – 1,5 миллиона. При этом в Ростове более 20 миллионов квадратных метров дорог. Межремонтный срок у них составляет 5-6 лет. Даже при интенсивности работ в 1,5 миллиона квадратных метров в год очевидно, что мы в него не укладываемся", – изложил спикер.

По его словам, если посчитать приблизительно, то выйдет, что необходимо чинить около 4 миллионов квадратных метров дорожного покрытия ежегодно.

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