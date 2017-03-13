«Ростову» не хватило свежести после матча с «Манчестер Юнайтед» - тренер

Встреча с командой из Грозного в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 0:0.
«Игра была непростой, наши опасения о том, что времени недостаточно для восстановления после игры с «Манчестером», оказались небезосновательными. Не было свежести, быстроты — эти два качества очень важны для того, чтобы игра строилась так, как ее привыкли видеть болельщики», — отметил Данильянц.
По словам тренера, игру удалось обострить во втором тайме. «Возникло несколько голевых моментов, которые, к сожалению, не воплотились в голы», — подчеркнул он.