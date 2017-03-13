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В Ростове не хватает еще 3 тыс дорожных знаков

13 марта 2017, 09:20
В 2017 году в Ростове планируется завершить программу по установке недостающих дорожных знаков для пешеходов, рассказал заместитель главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев.

"Что касается дорожных знаков, то в 2016 году мы установили их более 2 тысяч. В 2017 году мы планируем завершить эту программу. Всего дорожных знаков по ней будет поставлено более 5 тысяч штук", – подчеркнул спикер.

В основном эти знаки устанавливаются на пешеходных переходах, уточнил он.

"Кроме того, в 2016 году было установлено 37 дополнительных светофорных объектов. В большей степени они призваны регулировать опять-таки пешеходные переходы", – добавил Лебедев.

В 2017 году принятие подобных мер по обеспечению безопасности пешеходов Ростова будет продолжено, заверил спикер.

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#Новости#Новости Ростова#Анастасия Жирнякова#Общество
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