В Ростове не хватает еще 3 тыс дорожных знаков

"Что касается дорожных знаков, то в 2016 году мы установили их более 2 тысяч. В 2017 году мы планируем завершить эту программу. Всего дорожных знаков по ней будет поставлено более 5 тысяч штук", – подчеркнул спикер.
В основном эти знаки устанавливаются на пешеходных переходах, уточнил он.
"Кроме того, в 2016 году было установлено 37 дополнительных светофорных объектов. В большей степени они призваны регулировать опять-таки пешеходные переходы", – добавил Лебедев.
В 2017 году принятие подобных мер по обеспечению безопасности пешеходов Ростова будет продолжено, заверил спикер.