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Экспертизу проведут после пожара на заводе в Ростове

14 марта 2017, 19:03
Экспертизу проведут после пожара в пятницу на крупнейшем предприятии города Ростова-на-Дону — комбайновом заводе "Ростсельмаш", сообщил на пресс-конференции начальник главного управления МЧС России по Ростовской области Валерий Синьков.

Возгорание на 800 квадратных метрах склада завода произошло в пятницу утром. Пожар был повышенной сложности, в его тушении задействовали 72 человека и 24 единицы техники.

"Комиссия даст оценку возможности эксплуатации этого помещения, возможно, потребуется укрепление конструкции", — говорит начальник МЧС по региону.

Установить причины пожара сотрудники МЧС пока затрудняются из-за разрушений в очаге возгорания. По предварительным данным МЧС, пожар мог случиться из-за короткого замыкания. "Но это одна из версий", — подчеркнул Синьков.

О сумме ущерба в самой компании пока не говорят, но, по данным СМИ, он мог достигнуть 1,5 миллиона рублей. "Пока мы не даем комментариев на эту тему. Все работает в штатном режиме, никаких проверок нет", — отметили в пресс-службе завода. Синьков же отмечает, что все складское имущество, находившееся на момент возгорания в помещении, не пострадало.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Происшествия
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