Экспертизу проведут после пожара на заводе в Ростове

О сумме ущерба в самой компании пока не говорят, но, по данным СМИ, он мог достигнуть 1,5 миллиона рублей. "Пока мы не даем комментариев на эту тему. Все работает в штатном режиме, никаких проверок нет", — отметили в пресс-службе завода. Синьков же отмечает, что все складское имущество, находившееся на момент возгорания в помещении, не пострадало.