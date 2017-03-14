Пожароопасный период стартовал на Дону на три недели раньше срока

"С 5 марта и по сегодняшний день на территории области наблюдается ухудшение обстановки, связанной с загоранием сухой растительности, камышовых зарослей, мусора. Практически в три раза произошло увеличение таких возгораний — всего около 130 случаев", — отметил Синьков.
По его словам, до 10 гектаров увеличилась площадь пожаров. Треть возгораний произошла на территории населенных пунктов, преимущественно Багаевского, Семикаракорского, Аксайского и Неклиновского районов. Большинство из них - из-за самовольного поджога сухой травы. Штраф за это — 150 тысяч рублей.