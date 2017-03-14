rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Пожароопасный период стартовал на Дону на три недели раньше срока

14 марта 2017, 17:56
Пожароопасный период в Ростовской области стартовал на три недели раньше предполагаемого срока, сообщил на пресс-конференции во вторник начальник главного управления МЧС России по региону Валерий Синьков.

"С 5 марта и по сегодняшний день на территории области наблюдается ухудшение обстановки, связанной с загоранием сухой растительности, камышовых зарослей, мусора. Практически в три раза произошло увеличение таких возгораний — всего около 130 случаев", — отметил Синьков.

По его словам, до 10 гектаров увеличилась площадь пожаров. Треть возгораний произошла на территории населенных пунктов, преимущественно Багаевского, Семикаракорского, Аксайского и Неклиновского районов. Большинство из них - из-за самовольного поджога сухой травы. Штраф за это — 150 тысяч рублей.

Материалы по теме
Мужчина получил ожоги лица из-за возгорания дома на ДонуLamborghini отзывает автомобили из-за возможного возгорания
#Новости#Юлия Ликарчук#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00