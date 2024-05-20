Северная ходьба завоевывает сердца ростовчан

— Мы стараемся участвовать во многих спортивных и общественных мероприятиях, включая беговые. Нас приглашают на мероприятия от клуба легкой атлетики Golden Run и беговой площадки ЦФКС Октябрьского района, на еженедельные субботние бегоходовые старты пяти вёрст на набережной, допускают к участию в знаменитом «Ростовском кольце» — таким образом мы привлекаем внимание к северной ходьбе спортсменов-любителей и профессионалов. Любители бега удивляются, проявляют интерес и уважительно кивают, сравнивая скорости. Мы ценим уважительное и дружелюбное отношение и отвечаем тем же. Северная или скандинавская ходьба подходит как для взрослых, так и для детей с дошкольного возраста, а подобные мероприятия, организованные руководителями организаций, партнерами и спонсорами, еще больше популяризируют северную ходьбу, привлекают к ней внимание общественности — делится инструктор.