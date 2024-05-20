Северная ходьба завоевывает сердца ростовчан

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Местом проведения по традиции стал один из самых спортивных районов нашей страны — ЖР «Суворовский». Для спортивных состязаний была подготовлена обновленная соревновательная трасса, а также впервые в регионе было проведено соревнование «Нордик-скиллз», в котором пристально оценивается владение навыками техники северной ходьбы. Для всех участников и зрителей состоялись мастер-классы по северной ходьбе, цигун, зумбе. Настроение праздника для самых юных гостей создавали веселые семейные интерактивы, где можно было проявить себя и получить призы. Со сцены звучали чистые и нежные голоса вокалисток студии артистических искусств «РаДа» — талантливые девочки каждый год становятся почетными участницами фестиваля и вдохновляют спортсменов и зрителей музыкальными номерами.
Участники соревнований регистрировались онлайн и в день соревнований должны были обязательно предоставить медицинскую справку и страховку, а на месте была произведена жеребьевка, определяющая порядок старта.
Оценивала результаты спортсменов опытная команда судей, которые прошли специальную теоретическую и практическую подготовку.
В этом году фестиваль собрал гораздо больше участников, спортсменов, зрителей и гостей в сравнении с предыдущими. Как пояснила представитель Донской федерации северной ходьбы и ответственный организатор события Юлия Литовченко, секрет заключается в последовательной работе, направленной на популяризацию северной (скандинавской) ходьбы во всех районах города в направлениях реабилитации, фитнеса и спорта.
— Мы стараемся участвовать во многих спортивных и общественных мероприятиях, включая беговые. Нас приглашают на мероприятия от клуба легкой атлетики Golden Run и беговой площадки ЦФКС Октябрьского района, на еженедельные субботние бегоходовые старты пяти вёрст на набережной, допускают к участию в знаменитом «Ростовском кольце» — таким образом мы привлекаем внимание к северной ходьбе спортсменов-любителей и профессионалов. Любители бега удивляются, проявляют интерес и уважительно кивают, сравнивая скорости. Мы ценим уважительное и дружелюбное отношение и отвечаем тем же. Северная или скандинавская ходьба подходит как для взрослых, так и для детей с дошкольного возраста, а подобные мероприятия, организованные руководителями организаций, партнерами и спонсорами, еще больше популяризируют северную ходьбу, привлекают к ней внимание общественности — делится инструктор.
В этом году количество зарегистрированных участников на дистанцию 2,5 километра достигло 20 человек. Еще больше было желающих участвовать в соревновании «Нордик-скиллз», где оценивается владение навыками техники этой дисциплины. По словам участников, в соревнованиях на технику в первую очередь важно исполнение элементов и общее впечатление, гармония движения, а скорость — вторична. В соревнованиях на дистанции необходимо достичь баланса между скоростью и техникой — показать минимальное время прохождения дистанции при максимальном соблюдении правил техники движения.
Один из участников соревнований, Николай, специально утром приехал в Суворовский из поселка Чалтырь вместе с супругой, чтобы принять участие в гонке на дистанцию. По его мнению, северная ходьба развивает все мышцы, начиная от плеч и заканчивая ногами. Во время ходьбы задействовано все тело, поэтому при правильном исполнении элементов все мышцы включаются в работу.
Его жена Наталья участвует в соревнованиях по северной ходьбе каждый год, является сертифицированным инструктором и имеет третий спортивный разряд в дисциплине «северная ходьба». Этот вид активности заряжает ее энергией.
— Северная ходьба поддерживает здоровье и дает хорошую физическую форму доступным способом. Можно улучшить свои физические показатели без спортзала, особенно это касается таких моментов, как исправление осанки. Я участвую каждый год на дистанции, а сегодня впервые будут соревнования по технике скандинавской ходьбы, и очень хочется показать себя и в этой дисциплине, — говорит Наталья.
Программа мероприятия была очень насыщенной. Участники и гости насладились выступлением юных вокалисток, искусством баланса и жонглирования от приглашенных артистов свободного жанра, посетили различные мастер-классы от опытных преподавателей и получили новые знания, поучаствовали в зажигательной программе, которую подготовили еще одни специальные гости — фольклорная группа «Вечерка-на-Дону», ознакомились с выставкой книг от БИЦ им. Л. Н. Толстого и зарядились прекрасным настроением на недели вперед.
Представитель компании «ВКБ-Новостройки» Дмитрий Чернавин добавил, что подобный праздник в Суворовском районе проводится третий год подряд.
— Хочется верить, что такая добрая традиция сохранится и в будущем. Мы, как застройщики этого района и спонсоры мероприятия, хотим одного — чтобы все суворовцы были здоровы, причем как физически, так и духовно. И северная ходьба для этого отлично подходит, поэтому мы и дальше будем популяризировать этот вид спорта, — сказал представитель застройщика.
Для всех участников соревнований в этом году спонсор «ВКБ-Новостройки» предоставил авторские медали и памятные брелоки, специально разработанные для фестиваля — в форме парка имени 70-летия Победы с фотографиями пейзажей этого места. Таким образом у каждого гостя, каждого спортсмена, кто получил медаль и/или брелок, теперь всегда есть с собой кусочек прекрасного парка. Партнер мероприятия компания NORDICPRO также подготовила призы для обладателей первых мест соревнований в виде сертификатов, которыми можно воспользоваться при покупке спортивного инвентаря. Подробно о северной ходьбе на Дону можно узнать по ссылке.