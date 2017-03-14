"Ростсельмаш" не будут проверять после пожара

Складское помещение крупнейшего производителя комбайнов в России — ростовской компании "Ростсельмаш" горело в пятницу около двух часов ночи. Пожар на 800 квадратных метрах и трех этажах склада тушили до семи утра 72 человека и 24 единицы техники. О сумме ущерба на заводе пока не говорят, но, по словам Синькова, огонь не задел складское имущество.
"После пожара проверку мы, конечно, проведем, но дополнительные экспертизы пожарной безопасности на других объектах завода проводить не будем", — отметил Синьков.
По словам Синькова, в 2014 году завод прошел пожарный аудит всех систем, после которого проверка МЧС не проводится еще три года.