"Ростсельмаш" не будут проверять после пожара

Складское помещение крупнейшего производителя комбайнов в России — ростовской компании "Ростсельмаш" горело в пятницу около двух часов ночи. Пожар на 800 квадратных метрах и трех этажах склада тушили до семи утра 72 человека и 24 единицы техники. О сумме ущерба на заводе пока не говорят, но, по словам Синькова, огонь не задел складское имущество.