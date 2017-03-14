За пожарами в лесах Ростовской области будут следить онлайн с беспилотников

Камеры и беспилотники будут отслеживать пожароопасные территории в Ростовской области в режиме реального времени, сообщил на пресс-конференции во вторник глава регионального управления МЧС России Валерий Синьков.

"Сейчас 14 беспилотных летательных аппаратов проходят регистрацию, и уже в апреле они заступят на дежурство. Мы их равномерно распределим по всей территории области", — отметил он. По словам Синькова, в регионе установят еще 51 камеру видеонаблюдения за состоянием лесных массивов. Они будут работать онлайн. По итогам прошедшего года, в области произошло два лесных пожара. В зоне риска сейчас находятся 25 населенных пунктов.