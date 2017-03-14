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Posted 14 марта 2017, 16:04

Published 14 марта 2017, 16:04

Modified 1 октября, 13:43

Updated 1 октября, 13:43

За пожарами в лесах Ростовской области будут следить онлайн с беспилотников

14 марта 2017, 16:04
Камеры и беспилотники будут отслеживать пожароопасные территории в Ростовской области в режиме реального времени, сообщил на пресс-конференции во вторник глава регионального управления МЧС России Валерий Синьков.

"Сейчас 14 беспилотных летательных аппаратов проходят регистрацию, и уже в апреле они заступят на дежурство. Мы их равномерно распределим по всей территории области", — отметил он.

По словам Синькова, в регионе установят еще 51 камеру видеонаблюдения за состоянием лесных массивов. Они будут работать онлайн.

По итогам прошедшего года, в области произошло два лесных пожара. В зоне риска сейчас находятся 25 населенных пунктов.

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