Долги "Тепловой генерации" в Таганроге проверят силовики

"Предприятие пользуется одной котельной, которая снабжает теплом 12 тысяч местных жителей. Оно постоянно наращивает долги за газ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в этом отопительном сезоне было поставлено газа на 110 миллионов рублей. Однако компания оплатила только 35 миллионов. Долг вырос в три раза по сравнению с таким же периодом прошедшего года. Сейчас он составляет 107 миллионов рублей.
В сообщении сказано, что глава организации уклоняется от встреч. Поэтому газовая компания обратилась в силовые структуры.
Р1