rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Долги "Тепловой генерации" в Таганроге проверят силовики

15 марта 2017, 09:36
В Таганроге Ростовской области действия компании "Тепловая генерация", которая имеет долги за газ, проверят правоохранительные органы, сообщает "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону".

"Предприятие пользуется одной котельной, которая снабжает теплом 12 тысяч местных жителей. Оно постоянно наращивает долги за газ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом отопительном сезоне было поставлено газа на 110 миллионов рублей. Однако компания оплатила только 35 миллионов. Долг вырос в три раза по сравнению с таким же периодом прошедшего года. Сейчас он составляет 107 миллионов рублей.

В сообщении сказано, что глава организации уклоняется от встреч. Поэтому газовая компания обратилась в силовые структуры.

Р1

Материалы по теме
"Сбербанк" ошибочно разослал cмc об оплате за газ - "Газпром" в РостовеРост регулируемых цен на газ прогнозирует "Газпром"
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00