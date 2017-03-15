Долги "Тепловой генерации" в Таганроге проверят силовики

Уточняется, что в этом отопительном сезоне было поставлено газа на 110 миллионов рублей. Однако компания оплатила только 35 миллионов. Долг вырос в три раза по сравнению с таким же периодом прошедшего года. Сейчас он составляет 107 миллионов рублей.