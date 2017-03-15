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Предприниматель в Ростовской области поплатился за музыку в своем магазине

15 марта 2017, 18:22
Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск общероссийской общественной организации "Российское авторское общество" (РАО), потребовавшей от предпринимателя из Донецка компенсацию за незаконное использование музыкальных произведений, говорится в материалах в электронной картотеке дел.

Как следует из материалов дела, предприниматель использовал в своем магазине "Император" в качестве музыкального сопровождения песни в исполнении Виктории Дайнеко и Жасмин. Данный факт был выявлен в ходе контрольного прослушивания, проведенного в ноябре 2015 года.

Так как договор о выплате вознаграждения за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях между РАО донецким предпринимателем не был заключен и правообладателям не выплачивалось денежное вознаграждение данный факт был признан нарушением авторских прав. В связи с этим общественная организация потребовала взыскать с владельца магазина компенсацию в размере 40 тысяч рублей, однако арбитраж удовлетворил требования истца частично.

Для последующего распределения между авторами суд постановил выплатить по 10 тысяч рублей за использование каждой из композиций.

р2

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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