Предприниматель в Ростовской области поплатился за музыку в своем магазине

Как следует из материалов дела, предприниматель использовал в своем магазине "Император" в качестве музыкального сопровождения песни в исполнении Виктории Дайнеко и Жасмин. Данный факт был выявлен в ходе контрольного прослушивания, проведенного в ноябре 2015 года.
Так как договор о выплате вознаграждения за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях между РАО донецким предпринимателем не был заключен и правообладателям не выплачивалось денежное вознаграждение данный факт был признан нарушением авторских прав. В связи с этим общественная организация потребовала взыскать с владельца магазина компенсацию в размере 40 тысяч рублей, однако арбитраж удовлетворил требования истца частично.
Для последующего распределения между авторами суд постановил выплатить по 10 тысяч рублей за использование каждой из композиций.
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