Предприниматель в Ростовской области поплатился за музыку в своем магазине

Так как договор о выплате вознаграждения за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях между РАО донецким предпринимателем не был заключен и правообладателям не выплачивалось денежное вознаграждение данный факт был признан нарушением авторских прав. В связи с этим общественная организация потребовала взыскать с владельца магазина компенсацию в размере 40 тысяч рублей, однако арбитраж удовлетворил требования истца частично.

