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"Центру меддиагностики" в Ростове запретили нанимать тайских массажисток

15 марта 2017, 17:56
"Центру медицинской диагностики" в Ростове-на-Дону отказали в праве нанять 6 массажистов из Таиланда, сообщило облправительство.

"Медучреждению не разрешили взять на работу иностранных граждан из-за нарушений налогового законодательства", - сказано в сообщении.

Кроме того, в найме сотрудников отказали ООО "Эста Констракшен", число заявленных иностранных специалистов которого вместе с массажистами медцентра составило 112 человек.

Вместе с тем власти разрешили работать в Ростове 10 массажистам из Индии, которых трудоустроит ООО "Сармат", и еще 24 рабочим разных специальностей из той же Индии и Хорватии.

Напомним, в текущем году для работы в Ростовской области власти допустят в 1,5 раза меньше иностранцев, чем годом ранее, когда в регионе согласовали лишь половину поданных бизнесом заявок на найм иностранных специалистов.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Экономика
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