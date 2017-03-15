"Центру меддиагностики" в Ростове запретили нанимать тайских массажисток

"Медучреждению не разрешили взять на работу иностранных граждан из-за нарушений налогового законодательства", - сказано в сообщении.
Кроме того, в найме сотрудников отказали ООО "Эста Констракшен", число заявленных иностранных специалистов которого вместе с массажистами медцентра составило 112 человек.
Вместе с тем власти разрешили работать в Ростове 10 массажистам из Индии, которых трудоустроит ООО "Сармат", и еще 24 рабочим разных специальностей из той же Индии и Хорватии.
Напомним, в текущем году для работы в Ростовской области власти допустят в 1,5 раза меньше иностранцев, чем годом ранее, когда в регионе согласовали лишь половину поданных бизнесом заявок на найм иностранных специалистов.
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