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Волонтеров для всемирного фестиваля студентов подготовят в Ростове

15 марта 2017, 17:14
В стенах ростовского университета ДГТУ открылся ресурсный центр, который займется привлечением и подготовкой волонтеров к 19-му всемирному фестивалю студентов и молодежи, который пройдет в Сочи, сообщает корреспондент RostovGazeta с места событий.

В этом центре будет проходить отбор и подготовка участников сочинского фестиваля. Стать волонтером может не только студент ДГТУ, но и любой представитель молодежи, который выразит такое желание и пройдет предварительное собеседование.

"Молодежь ждет этого фестиваля, она понимает, что это очень круто. При строительстве объектов в Сочи будет участвовать не только наша молодежь, но и молодежь более чем из 100 стран мира", – заметил председатель правления ростовского регионального отделения "Российские студенческие отряды" Дмитрий Кротов.

После проведения фестиваля будет приниматься решение о дальнейшем задействовании набранных волонтеров.

На мероприятии ректор ДГТУ Бесарион Месхи и сопредседатель ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев подписали соглашение о взаимодействии между ассоциацией волонтерских центров России и Донским государственным техническим университетом.

Кроме того, перед грядущим фестивалем была создана и запечатана капсула с добрыми пожеланиями от всех официальных лиц, принявших участие в церемонии открытия. Капсула будет открыта и зачитана только в Сочи.

Решение о проведении всемирного фестиваля в 2017 году именно в России было принято Всемирной федерацией демократической молодёжи и международными студенческими организациями еще в 2016 году. В фестивале, направленном на укрепление международных связей и сплочение молодежи, примут участие более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество
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