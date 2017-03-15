Волонтеров для всемирного фестиваля студентов подготовят в Ростове

В этом центре будет проходить отбор и подготовка участников сочинского фестиваля. Стать волонтером может не только студент ДГТУ, но и любой представитель молодежи, который выразит такое желание и пройдет предварительное собеседование.
"Молодежь ждет этого фестиваля, она понимает, что это очень круто. При строительстве объектов в Сочи будет участвовать не только наша молодежь, но и молодежь более чем из 100 стран мира", – заметил председатель правления ростовского регионального отделения "Российские студенческие отряды" Дмитрий Кротов.
После проведения фестиваля будет приниматься решение о дальнейшем задействовании набранных волонтеров.
На мероприятии ректор ДГТУ Бесарион Месхи и сопредседатель ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев подписали соглашение о взаимодействии между ассоциацией волонтерских центров России и Донским государственным техническим университетом.
Кроме того, перед грядущим фестивалем была создана и запечатана капсула с добрыми пожеланиями от всех официальных лиц, принявших участие в церемонии открытия. Капсула будет открыта и зачитана только в Сочи.
Решение о проведении всемирного фестиваля в 2017 году именно в России было принято Всемирной федерацией демократической молодёжи и международными студенческими организациями еще в 2016 году. В фестивале, направленном на укрепление международных связей и сплочение молодежи, примут участие более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира.