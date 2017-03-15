Волонтеров для всемирного фестиваля студентов подготовят в Ростове

"Молодежь ждет этого фестиваля, она понимает, что это очень круто. При строительстве объектов в Сочи будет участвовать не только наша молодежь, но и молодежь более чем из 100 стран мира", – заметил председатель правления ростовского регионального отделения "Российские студенческие отряды" Дмитрий Кротов.