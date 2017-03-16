«Ария» не готова записать новый альбом

На вопрос журналиста о том, готова ли группа продолжить экспериментировать с форматами Виталий Дубинин (бас-гитара и бэк-вокал — прим.ред.) отметил, что все хорошее, что происходило с группой, было с чьей-то подачи. «Мы дикие лентяи, и в нашем возрасте вообще работать неохота. Но если нам что-то предложат интересное, то согласимся», — резюмировал он.