«Ария» не готова записать новый альбом

«Мы не прошли критически важную отметку, после которой готовы выпустить альбом. Прошло не так много времени с момента записи последнего. А планы записывать музыку есть», — говорит он.
Последний альбом «Через все времена» группа выпустила в 2014 году. До этого альбом «Феникс» дебютировал тремя годами ранее.
На вопрос журналиста о том, готова ли группа продолжить экспериментировать с форматами Виталий Дубинин (бас-гитара и бэк-вокал — прим.ред.) отметил, что все хорошее, что происходило с группой, было с чьей-то подачи. «Мы дикие лентяи, и в нашем возрасте вообще работать неохота. Но если нам что-то предложат интересное, то согласимся», — резюмировал он.
Концерт «Арии» в Ростове пройдет 17 марта в КСК «Экспресс». Группа выступит с симфоническим оркестром.