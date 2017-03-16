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«Ария» не готова записать новый альбом

16 марта 2017, 21:02
Группа «Ария» пока не готова записать еще один альбом, но новыми треками обещала порадовать поклонников уже в ближайшее время, сообщил на пресс-конференции перед концертом в городе Ростове-на-Дону вокалист группы Михаил Житняков.

«Мы не прошли критически важную отметку, после которой готовы выпустить альбом. Прошло не так много времени с момента записи последнего. А планы записывать музыку есть», — говорит он.

Последний альбом «Через все времена» группа выпустила в 2014 году. До этого альбом «Феникс» дебютировал тремя годами ранее.

На вопрос журналиста о том, готова ли группа продолжить экспериментировать с форматами Виталий Дубинин (бас-гитара и бэк-вокал — прим.ред.) отметил, что все хорошее, что происходило с группой, было с чьей-то подачи. «Мы дикие лентяи, и в нашем возрасте вообще работать неохота. Но если нам что-то предложат интересное, то согласимся», — резюмировал он.

Концерт «Арии» в Ростове пройдет 17 марта в КСК «Экспресс». Группа выступит с симфоническим оркестром.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество
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