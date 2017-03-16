"Ария" продолжит тур с симфоническим оркестром за рубежом

Тур "Классическая Ария" по городам России стартовал 22 февраля. После Ростова группа посетит также Краснодар, Калининград, Казань и Москву.
"Как показывает начало тура, а мы уже дали несколько аншлаговых концертов, интерес есть не только к группе, но и к формату "классическая Ария", когда мы в каждом городе выступаем с оркестром. В планах расширить тур на страны ближнего зарубежья", — отметил Житняков.
По его словам, треки для концерта отбирали по принципу "чтобы песни хорошо раскрывались при работе с оркестром". "Брались такие полотна, где присутствует много инструментальной части", — говорит он.
Концерт группы "Ария" в сопровождении симфонического оркестра в Ростове состоится 17 марта в концертном зале "Экспресс".