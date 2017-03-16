"Ария" продолжит тур с симфоническим оркестром за рубежом

"Как показывает начало тура, а мы уже дали несколько аншлаговых концертов, интерес есть не только к группе, но и к формату "классическая Ария", когда мы в каждом городе выступаем с оркестром. В планах расширить тур на страны ближнего зарубежья", — отметил Житняков.