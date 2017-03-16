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"Ария" продолжит тур с симфоническим оркестром за рубежом

16 марта 2017, 18:24
Группа "Ария" продолжит тур с симфоническим оркестром за рубежом после завершения тура в России, сообщил на пресс-конференции перед концертом в городе Ростове-на-Дону вокалист группы Михаил Житняков.

Тур "Классическая Ария" по городам России стартовал 22 февраля. После Ростова группа посетит также Краснодар, Калининград, Казань и Москву.

"Как показывает начало тура, а мы уже дали несколько аншлаговых концертов, интерес есть не только к группе, но и к формату "классическая Ария", когда мы в каждом городе выступаем с оркестром. В планах расширить тур на страны ближнего зарубежья", — отметил Житняков.

По его словам, треки для концерта отбирали по принципу "чтобы песни хорошо раскрывались при работе с оркестром". "Брались такие полотна, где присутствует много инструментальной части", — говорит он.

Концерт группы "Ария" в сопровождении симфонического оркестра в Ростове состоится 17 марта в концертном зале "Экспресс".

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество
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