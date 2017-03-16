Компания "Автоваз" не собирается отказываться от Lada Priora

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что из-за необходимости сертификации для системы "ЭРА-ГЛОНАСС", "Автоваз" может приостановить производство данного автомобиля.
По данным автопроизводителя, модель очень востребована в России, поэтому "Автоваз" не намерн отказываться от Priora в ближайшее время.
Отметим также, что по итогам двух месяцев текущего года Lada Priora покинула топ-25 наиболее востребованных у российских покупателей автомобилей. А по итогам года модель заняла 23 место в этом рейтинге.
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