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Компания "Автоваз" не собирается отказываться от Lada Priora

16 марта 2017, 05:45
Крупнейший игрок на российском авторынке компания "Автоваз" опровергла информацию о своих намерениях снять с производства модель Lada Priora, сообщает "Российская газета".

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что из-за необходимости сертификации для системы "ЭРА-ГЛОНАСС", "Автоваз" может приостановить производство данного автомобиля.

По данным автопроизводителя, модель очень востребована в России, поэтому "Автоваз" не намерн отказываться от Priora в ближайшее время.

Отметим также, что по итогам двух месяцев текущего года Lada Priora покинула топ-25 наиболее востребованных у российских покупателей автомобилей. А по итогам года модель заняла 23 место в этом рейтинге.

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#Новости#Анна Петрова#Технологии
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