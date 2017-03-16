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Построить постоянный мост на Зеленый остров попросили жители Ростова

16 марта 2017, 15:45
Просьба о строительстве постоянного моста на Зеленый остров поступила от жителей Ростова-на-Дону, сообщается в разделе "Активный ростовчанин" на сайте горадминистрации.

"Существующий понтонный мост давно изжил себя, по нему нельзя запустить транспорт, без которого дойти до мест отдыха сложно", - сказано в сообщении.

Кроме того, понтонный мост ежегодно убирают на зиму, а летом он мешает судоходству. Автор инициативы предлагает построить постоянный мост с 29-й Линии, который позволит сделать отдых на Зеленом острове более комфортным.

На 15.30 мск в четверг за и против предложения проголосовали примерно одинаковое количество горожан. Противники объясняют свою позицию тем, что постоянный мост привлечет на места отдыха асоциальные личности со всей округи, которые неминуемо замусорят остров.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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