Построить постоянный мост на Зеленый остров попросили жители Ростова

"Существующий понтонный мост давно изжил себя, по нему нельзя запустить транспорт, без которого дойти до мест отдыха сложно", - сказано в сообщении.
Кроме того, понтонный мост ежегодно убирают на зиму, а летом он мешает судоходству. Автор инициативы предлагает построить постоянный мост с 29-й Линии, который позволит сделать отдых на Зеленом острове более комфортным.
На 15.30 мск в четверг за и против предложения проголосовали примерно одинаковое количество горожан. Противники объясняют свою позицию тем, что постоянный мост привлечет на места отдыха асоциальные личности со всей округи, которые неминуемо замусорят остров.
р3