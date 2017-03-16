"Путешествия по миру с ростовским зоопарком" пройдут в дни весенних каникул

"Ежедневно с 18 по 31 марта в зоопарке пройдут тематические мероприятия, посвященные определенному уголку Земли", - сказано в сообщении.
Каждый день гости зоопарка смогут увидеть показательные кормления разных зверей – амурского тигра, дальневосточного леопарда, львов, слонов, сиамского крокодила, пумы, кенгуру, белого медведя, песцов, страусов и хищных птиц.
Кроме того, пройдут викторины, зоологические квесты и всевозможные лекции. Начало ежедневно в 12.00 мск, а 26, 28 и 31 марта в 13.00 мск.
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