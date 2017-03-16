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"Путешествия по миру с ростовским зоопарком" пройдут в дни весенних каникул

16 марта 2017, 16:00
Развлекательная программа "Путешествия по миру с ростовским зоопарком" пройдет для школьников Ростова-на-Дону в дни весенних каникул, сообщила горадминистрация.

"Ежедневно с 18 по 31 марта в зоопарке пройдут тематические мероприятия, посвященные определенному уголку Земли", - сказано в сообщении.

Каждый день гости зоопарка смогут увидеть показательные кормления разных зверей – амурского тигра, дальневосточного леопарда, львов, слонов, сиамского крокодила, пумы, кенгуру, белого медведя, песцов, страусов и хищных птиц.

Кроме того, пройдут викторины, зоологические квесты и всевозможные лекции. Начало ежедневно в 12.00 мск, а 26, 28 и 31 марта в 13.00 мск.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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