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Россиянам рассказали, как они будут отдыхать в праздники в 2018 году

16 марта 2017, 18:23
Минтруд РФ представил проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2018 году, пишет lenta.ru.

Так, согласно этому документу, гражданам РФ выходные дни будут предоставлены с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября.

По мнению разработчиков документа, выходные были распределены таким образом, чтобы работающее население могло рационально использовать выходные и нерабочие дни. По причине того, что 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, эти нерабочие дни будут перенесены на 9 марта (пятница) и 2 мая (среда).

Кроме того, выходные 28 апреля, 9 июня и 29 декабря, попадающие на субботу, вероятно, перенесут на понедельник 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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