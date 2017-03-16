Россиянам рассказали, как они будут отдыхать в праздники в 2018 году

Так, согласно этому документу, гражданам РФ выходные дни будут предоставлены с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября.

