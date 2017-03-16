Россиянам рассказали, как они будут отдыхать в праздники в 2018 году

Так, согласно этому документу, гражданам РФ выходные дни будут предоставлены с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября.
По мнению разработчиков документа, выходные были распределены таким образом, чтобы работающее население могло рационально использовать выходные и нерабочие дни. По причине того, что 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, эти нерабочие дни будут перенесены на 9 марта (пятница) и 2 мая (среда).
Кроме того, выходные 28 апреля, 9 июня и 29 декабря, попадающие на субботу, вероятно, перенесут на понедельник 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.
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