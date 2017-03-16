Ростовская область вновь вошла в пятерку самых криминальных субъектов РФ

Всего за первый месяц наступившего года в Ростовской области было зарегистрировано свыше 4,7 тысячи различных преступлений, что на 3,1% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
При этом правоохранительные органы рениона зафиксировали 116 преступлений особой тяжести и 980 тяжких преступлений.
Первое место в списке самых криминальных регионов досталось Москве, второе — Подмосковью. Тройку "лидеров" замыкает соседняя Кубань, где за январь правоохранительные органы зарегистрировали 5,3 тысячи преступлений.
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