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Ростовская область вновь вошла в пятерку самых криминальных субъектов РФ

16 марта 2017, 17:56
По итогам января Ростовская область заняла четвертое место в рейтинге регионов по числу зарегистрированных преступлений, следует из данных портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

Всего за первый месяц наступившего года в Ростовской области было зарегистрировано свыше 4,7 тысячи различных преступлений, что на 3,1% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

При этом правоохранительные органы рениона зафиксировали 116 преступлений особой тяжести и 980 тяжких преступлений.

Первое место в списке самых криминальных регионов досталось Москве, второе — Подмосковью. Тройку "лидеров" замыкает соседняя Кубань, где за январь правоохранительные органы зарегистрировали 5,3 тысячи преступлений.

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#Новости#Анна Петрова#Общество#Опросы
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