Госдума в третьем чтении приняла закон о натуральных выплатах по ОСАГО

Так, в третьем чтении депутатами были окончательно одобрены поправки в закон, предусматривающие приоритет натурального возмещения убытков перед денежными выплатами. Изменения касаются всех владельцев легковых транспортных средств, принадлежащих россиянам и зарегистрированных на территории нашей страны. Новые правила начнут действовать уже через 30 дней с момента публикации соответствующего документа, изменения в части урегулирования убытков будут касаться только тех страхователей, которые заключат договор после вступления в действие новых правил.