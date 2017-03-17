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Госдума в третьем чтении приняла закон о натуральных выплатах по ОСАГО

17 марта 2017, 15:42
Российская госдума ввела новые правила при осуществлении страховых выплат по договорам автогражданской ответственности, пишет "Российская газета".

Так, в третьем чтении депутатами были окончательно одобрены поправки в закон, предусматривающие приоритет натурального возмещения убытков перед денежными выплатами. Изменения касаются всех владельцев легковых транспортных средств, принадлежащих россиянам и зарегистрированных на территории нашей страны. Новые правила начнут действовать уже через 30 дней с момента публикации соответствующего документа, изменения в части урегулирования убытков будут касаться только тех страхователей, которые заключат договор после вступления в действие новых правил.

Получить возмещение убытка в денежной форме автовладельцы смогут в том случае, если машина после дтп не подлежит восстановлению, а также если стоимость ремонта автомобиля превышает размер предельной страховой суммы (400 тысяч рублей). Кроме того, денежная выплата положена в случае гибели потерпевшего, либо если ему был причинен тяжкий или средней тяжести вред здоровью.

Автомобилисты имеют право самостоятельно выбрать СТОА из перечня, предоставленного страховщиком. А с согласия страховой компании владелец авто может обратиться и в стороннюю организации, оказывающую услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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