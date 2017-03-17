Каждый пятый судебный пристав в Ростовской области увольняется

"Текучесть кадров среди судебных приставов Ростовской области в 2016 году возросла и составила в среднем более 22%, причем среди специалистов-экспертов она была максимальной и составила 30%. Более 27% уволилось среди приставов-исполнителей. Также уволилось 17,7%, судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, что раньше для них было нехарактерно", – отметил он.