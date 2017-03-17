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Каждый пятый судебный пристав в Ростовской области увольняется

17 марта 2017, 14:07
В Ростове и области в 2016 году уволился каждый пятый судебный пристав, заявил руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Ростовской области Юрий Рыбакин.

"Текучесть кадров среди судебных приставов Ростовской области в 2016 году возросла и составила в среднем более 22%, причем среди специалистов-экспертов она была максимальной и составила 30%. Более 27% уволилось среди приставов-исполнителей. Также уволилось 17,7%, судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, что раньше для них было нехарактерно", – отметил он.

При этом в рамках оптимизации численности в 2016 году было сокращено 102 штатные единицы, добавил он.

Заработная плата судебных приставов по-прежнему на порядок ниже средней по России – по словам спикера, старший специалист второго разряда получает оклад в размере около 14 тысяч рублей.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество
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