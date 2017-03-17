Минимальный набор продуктов в Ростовской области подорожал на 1,4% в 2017 г

При этом в сравнении с январскими показателями минимальный продуктовый набор вырос в цене на 0,3%, а с декабря минувшего года - на 1,4%.
По величине стоимости минимального продовольственного набора Ростовская область оказалась на предпоследнем месте в ЮФО. Самый дешевый продуктовый набор оказался в Волгоградской области (3390,34 рубля), самый дорогой — в городе Севастополе (3945,01 рубля).
"Средняя стоимость продовольственного набора по стране составила 3745,11, увеличившись в феврале на 0,5%, с начала года на 1,5%", сообщает ведомство.
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