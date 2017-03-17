rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Минимальный набор продуктов в Ростовской области подорожал на 1,4% в 2017 г

17 марта 2017, 18:12
Стоимость минимального набора продовольствия в Ростовской области в феврале составила 3439,85 рубля, говорится в сообщении Ростовстата.

При этом в сравнении с январскими показателями минимальный продуктовый набор вырос в цене на 0,3%, а с декабря минувшего года - на 1,4%.

По величине стоимости минимального продовольственного набора Ростовская область оказалась на предпоследнем месте в ЮФО. Самый дешевый продуктовый набор оказался в Волгоградской области (3390,34 рубля), самый дорогойв городе Севастополе (3945,01 рубля).

"Средняя стоимость продовольственного набора по стране составила 3745,11, увеличившись в феврале на 0,5%, с начала года на 1,5%", сообщает ведомство.

р2

Материалы по теме
Инфляция в январе в Ростовской области составила 0,5%Инфляция в Ростовской области с начала года составила 0,7%
#Новости#Анна Петрова#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00