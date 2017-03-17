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Posted 17 марта 2017, 07:49

Published 17 марта 2017, 07:49

Modified 1 октября, 14:00

Updated 1 октября, 14:00

Несколько снарядов времен ВОВ нашли под Ростовом

17 марта 2017, 07:49
В Ростовской области на этой неделе были найдены несколько снарядов времен ВОВ, сообщает в пятницу департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.

В хуторе Луначарский в районе моста нашли один снаряд. В хуторе Балка была обнаружена мина возле опоры ЛЭП.

В Новочеркасске во время земляных работ в районе гаражей нашли еще один снаряд.

Все находки будут уничтожены.

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