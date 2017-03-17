rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

СК проверит инцидент с нападением ростовской гандболистки на соперницу

17 марта 2017, 09:30
В Волгоградской области следствие инициировало проверку по факту публикации видео, в котором показано, как ростовская гандболистка во время матча ударила ногой по лицу соперницу, сообщает в четверг региональное УСКР.

"По данным следствия, 14 марта в Волгограде проходил матч между командами девочек из Москвы и Ростова. На записи показано, как одна из участниц ударила ногой по лицу лежащую по полу соперницу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас проводится доследственная проверка.

Ранее появились сведения, что Федерация гандбола проведет дополнительное расследование поступка ростовчанки Кристины Котолуп, которая специально в порыве злости наступила на голову своей соперницы. Ее уже отстранили от дальнейших игр.

Пострадавшей оказалась Александра Пустохина. Ей оказали первую медпомощь.

р1

Материалы по теме
Ростовчанка победила в первенстве Южного федерального округа по боксу
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00