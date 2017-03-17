СК проверит инцидент с нападением ростовской гандболистки на соперницу

"По данным следствия, 14 марта в Волгограде проходил матч между командами девочек из Москвы и Ростова. На записи показано, как одна из участниц ударила ногой по лицу лежащую по полу соперницу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас проводится доследственная проверка.
Ранее появились сведения, что Федерация гандбола проведет дополнительное расследование поступка ростовчанки Кристины Котолуп, которая специально в порыве злости наступила на голову своей соперницы. Ее уже отстранили от дальнейших игр.
Пострадавшей оказалась Александра Пустохина. Ей оказали первую медпомощь.
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