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Туроператоры выяснили, как китайцы выводят деньги из России

17 марта 2017, 13:51
Туристическое российско-китайское объединение "Мир без границ" выявило "серую" схему вывода денежных средств из России китайскими туристами, которые прибывают в нашу страну в рамках туров "за ноль долларов", передает RNS.

Схема состоит в следующем: жители Поднебесной приобретают на родите так называемые туры zero dollar tours по очень низкой стоимости, которая бывает ниже совокупной цены за перелет и размещение. В России граждане КНР в сопровождении специально нанятых гидов посещают магазины, в которых с помощью наличных средств оплачивают различные товары. В среднем такие туристы тратят на свои покупки около 1,5 тысячи долларов. При этом почти треть этой суммы переводится при помощи онлайн-кошельков организаторам схемы в КНР и гидам. Известно также, что большинство ювелирных магазинов, которые посещают гости из Поднебесной также принадлежат китайским компаниям.

По средством организованной схемы из России выводится по самым скромным подсчетам полмиллиарда долларов. Поскольку данные покупки не декларируются, эта схема наносит ущерб легальному туристическому бизнесу, гостиницам и розничной торговле.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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