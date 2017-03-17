Туроператоры выяснили, как китайцы выводят деньги из России

Схема состоит в следующем: жители Поднебесной приобретают на родите так называемые туры zero dollar tours по очень низкой стоимости, которая бывает ниже совокупной цены за перелет и размещение. В России граждане КНР в сопровождении специально нанятых гидов посещают магазины, в которых с помощью наличных средств оплачивают различные товары. В среднем такие туристы тратят на свои покупки около 1,5 тысячи долларов. При этом почти треть этой суммы переводится при помощи онлайн-кошельков организаторам схемы в КНР и гидам. Известно также, что большинство ювелирных магазинов, которые посещают гости из Поднебесной также принадлежат китайским компаниям.