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Зарплата работников культуры ниже нормы в 22 районах Ростовской области

17 марта 2017, 12:49
Сразу 22 района Ростовской области недоплачивают работникам учреждений культуры, заявил министр культуры Ростовской области Александр Резванов.

"Показатель средней заработной платы среди работников учреждений культуры платы достигнут только тремя образованиями Ростовской области – это Батайск, Ростов и Азовский район. Не выполнили дорожные карты по зарплате 22 муниципальных района и 6 городов", – отметил спикер.

Резванов добавил, что в 2016 году бюджетам муниципальных образований дополнительно было выделено 411 миллионов рублей на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры. Однако это не привело к улучшению отмеченной им ситуации.

Всего Ростовская область насчитывает в своем составе 43 муниципальных района и 12 городских округов.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество
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