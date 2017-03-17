Зарплата работников культуры ниже нормы в 22 районах Ростовской области

"Показатель средней заработной платы среди работников учреждений культуры платы достигнут только тремя образованиями Ростовской области – это Батайск, Ростов и Азовский район. Не выполнили дорожные карты по зарплате 22 муниципальных района и 6 городов", – отметил спикер.
Резванов добавил, что в 2016 году бюджетам муниципальных образований дополнительно было выделено 411 миллионов рублей на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры. Однако это не привело к улучшению отмеченной им ситуации.
Всего Ростовская область насчитывает в своем составе 43 муниципальных района и 12 городских округов.