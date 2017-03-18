ХК "Ростов" вышел в полуфинал Кубка Федерации

По словам главного тренера "Ростова" Григория Пантелеева, тагильчане боролись самоотверженно, доставив множество неприятностей его подопечным. "После матча у меня остались вопросы к лидерам команды, к ребятам, которые прошли уже четыре финала, а в этот раз выходили на лед словно новички, - отметил наставник "кондоров".