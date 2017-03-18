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ХК "Ростов" вышел в полуфинал Кубка Федерации

18 марта 2017, 13:38
Ростовские "кондоры" в пятницу обыграли "Юниор-Спутник" в Нижнем Тагиле, говорится в сообщении хоккейного клуба.

Противостояние "кондоров" и "бобров" закончилось со счетом 2:3, таким образом ростовчане обеспечили себе выход в полуфинал Кубка Федерации.

По словам главного тренера "Ростова" Григория Пантелеева, тагильчане боролись самоотверженно, доставив множество неприятностей его подопечным. "После матча у меня остались вопросы к лидерам команды, к ребятам, которые прошли уже четыре финала, а в этот раз выходили на лед словно новички, - отметил наставник "кондоров".

В одной второй финала Кубка Федерации ростовчане встретятся с ХК "Тамбов". Первый матч серии состоится 26 марта.

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#Новости#Анна Петрова#Спорт
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