ХК "Ростов" вышел в полуфинал Кубка Федерации

Противостояние "кондоров" и "бобров" закончилось со счетом 2:3, таким образом ростовчане обеспечили себе выход в полуфинал Кубка Федерации.
По словам главного тренера "Ростова" Григория Пантелеева, тагильчане боролись самоотверженно, доставив множество неприятностей его подопечным. "После матча у меня остались вопросы к лидерам команды, к ребятам, которые прошли уже четыре финала, а в этот раз выходили на лед словно новички, - отметил наставник "кондоров".
В одной второй финала Кубка Федерации ростовчане встретятся с ХК "Тамбов". Первый матч серии состоится 26 марта.
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