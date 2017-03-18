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Немецкие специалисты определили "самую сексуальную" группу крови

18 марта 2017, 18:05
Ученые из Германии заявили, что люди с повышенной сексуальностью имеют определенную группу крови, сообщает портал "ВладТайм".

"Специалисты провели социсследование, в котором поучаствовали более трех тысяч граждан. Удалось понять, что люди с первой группой крови отличаются повышенной сексуальностью. Мужчины очень активны и неутомимы в интимном плане", - говорится в сообщении.

Уточняется, что люди, у которых вторая группа, менее пылкие любовники. В семейной жизни для них не является приоритетом интим.

Ученые рассказали, что люди с третьей группой крови являются романтиками. Они уделяют большое внимание общей обстановке, в том числе любят ставить в комнате свечи, надевать сексуальное белье. Для них интересен сам процесс.

По мнению специалистов, люди с четвертой группой не отличаются страстью. Они не готовы к экспериментам в интимном плане.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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