Ростовчане пожаловались на проржавевшие автобусы

"Купленные к чемпионату мира по футболу в 2018 году новые автобусы уже проржавели", - говорится в сообщении.
В комментариях кто-то из пользователей с сарказмом отметил, что автобусы такими уже закупались. Другие считают, что это старый транспорт, а новый введут в эксплуатацию ближе к чемпионату.
Ранее появились сведения, что в регионе к 2020 году планируется перевести 50% общественного транспорта на использование газа в качестве моторного топлива.
Также власти города сообщали, что в текущем году на покупку автобусов планируется потратить более 396 миллионов рублей.
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