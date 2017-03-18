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Ростовчане пожаловались на проржавевшие автобусы

18 марта 2017, 12:37
Житель Ростова-на-Дону пожаловался на проржавевший маршрутный автобус, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в одной из ростовских групп.

"Купленные к чемпионату мира по футболу в 2018 году новые автобусы уже проржавели", - говорится в сообщении.

В комментариях кто-то из пользователей с сарказмом отметил, что автобусы такими уже закупались. Другие считают, что это старый транспорт, а новый введут в эксплуатацию ближе к чемпионату.

Ранее появились сведения, что в регионе к 2020 году планируется перевести 50% общественного транспорта на использование газа в качестве моторного топлива.

Также власти города сообщали, что в текущем году на покупку автобусов планируется потратить более 396 миллионов рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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