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Ростовская область вошла в десятку регионов по уровню детской преступности

18 марта 2017, 19:05
В январе 2017 года на территории Ростовской области было выявлено 72 несовершеннолетних преступника, следует из данных портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

По этому показателю область заняла восьмое место в России, разделив его с Республикой Татарстан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выявленных преступников, не достигших совершеннолетнего возраста упало в регионе на 2,8%.

Первое место в списке субъектов РФ по уровню детской и подростковой преступности заняла Иркутская область, второе — Свердловская, третье — Кемеровская. В десятку также вошли Челябинская область, Алтайский, Пермский, Красноярский, Забайкальский и Приморский край.

Напомним, что по числу совершенных в январе преступлений Ростовская область оказалась на четвертом месте в России.

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