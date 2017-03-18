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Светящиеся точки в небе над Ростовом удивили жителей города

18 марта 2017, 18:03
Множество светящихся точек в небе на Ростовом-на-Дону могли наблюдать жители города вечером в пятницу, об этом сообщили пользователи популярного паблика в сети "ВКонтакте".

Ростовчане назвали светящиеся точки НЛО. По словам автора сообщения, около пятидесяти светящихся точек появились в небе около 22:30 по московскому времени. Сначала огоньки "сложились в облако", а потом начали перестаиваться в треугольник. Под конец точки выстроились в линию, замерли на одном месте и исчезли.

Многие подписчики в комментариях к посту также поделились своими воспоминаниями о светящихся точках, которые появлялись в разное время в небе над городом. Ученые называют подобные явления "Лаббокские огни". Кроме того, что светящиеся точки могут иметь внеземное происхождение, имеются версии, что причиной их появления может стать отражение света от тумана, а также отражение света от перелетных птиц.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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