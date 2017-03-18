Светящиеся точки в небе над Ростовом удивили жителей города

Многие подписчики в комментариях к посту также поделились своими воспоминаниями о светящихся точках, которые появлялись в разное время в небе над городом. Ученые называют подобные явления "Лаббокские огни". Кроме того, что светящиеся точки могут иметь внеземное происхождение, имеются версии, что причиной их появления может стать отражение света от тумана, а также отражение света от перелетных птиц.