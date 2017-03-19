Матери умерших младенцев в больнице под Ростовом не верят ответу СК

«Сначала мне врач сказала, что мой мальчик умер неделю назад, потом, когда стало ясно, что я была на приеме неделю назад и все было хорошо с ребенком, по версии медиков, мой сын умер за два дня до родов. Эксгумация показала, что у ребенка порок сердца, хотя УЗИ не показывало этого», - говорит Борзило.