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Матери умерших младенцев в больнице под Ростовом не верят ответу СК

19 марта 2017, 13:52
В Орловском районе Ростовской области две жительницы, чьи дети умерли во время родов, не верят результатам экспертиз, доказывающим, что мертвые малыши являются их генетическими детьми, рассказали RostovGazeta потерпевшие Людмила Борзило и Ирина Цурикова.

Борзило родила ребенка 24 апреля в Орловском ЦРБ прошлого года, а Цурикова - 13 декабря 2016 года. Как заверили врачи роддома, дети в обоих случаях родились мертвыми. Однако женщины уверены, что их дети живы, а похоронили они чужих малышей. Результаты проведенных экспертиз показали, что генетическими родителям малышей являются Борзило и Цурикова. С такими выводами не спешат соглашаться матери, потерывшие детей.

«Сначала мне врач сказала, что мой мальчик умер неделю назад, потом, когда стало ясно, что я была на приеме неделю назад и все было хорошо с ребенком, по версии медиков, мой сын умер за два дня до родов. Эксгумация показала, что у ребенка порок сердца, хотя УЗИ не показывало этого», - говорит Борзило.

По словам женщины, в день родов она чувствовала схватки, ребенок пинался, а это значит, что малыш был живым. Также у роженицы не было температуры и других симптомов недомогания.

«В генетической экспертизе не указала даже группа моей крови. Чью кровь они исследовали – мне неизвестно. Мы будем опротестовывать решение экспертизы», - отмечает Борзило.

Этого же мнения придерживается вторая мама умершего ребенка Ирина Цурикова. По версии женщины, у нее должна была появиться девочка, а медики ей отдали тело мальчика.

«Это все очень странно, я в корне не согласна с экспертизами. Будем ходить по инстанциям и добиваться истины», - говорит Цурикова.

Между тем, главврач Орловской ЦРБ Наталия Корнеева обратилась в прокуратуру с коллективной жалобой на Борзило и Цурикову о защите чести и достоинства. Как рассказали в СК по региону, за прошедший год в данной больнице произошло всего два случая с новорожденными – у рожениц Борзило и Цуриковой. В настоящий момент продолжается доследственная, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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