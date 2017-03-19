Месячник чистоты начнется в понедельник в Ростове

"За указанный период в городе уберут мусор на улицах и в парках, отремонтируют и вымоют цоколи, а также ограждения пешеходных переходов и мостов, обрежут и побелят деревья, покрасят павильоны, остановки, скамьи и прочие малые архитектурные формы", - сказано в сообщении.
Кроме того, в донской столице очистят фасады зданий, столбы и фонари от объявлений и граффити. Отмечается, что облагораживать будут не только финансируемые объекты, но и пустыри и природоохранные территории.
Также во время месячника чистоты в Ростове проведут День древонасаждения, пройдет он 8 апреля. Завершится месячник большим общегородским субботником 15 апреля.
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