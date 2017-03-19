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В Норильске будут судить ростовчанина за кражи, угон авто и избиение собаки

19 марта 2017, 13:01
В Норильске в суд передали уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, которого обвиняют в серии различных преступлений, в том числе краже и угоне, сообщает УМВД РФ по Красноярскому краю.

"По данным полиции, 27-летний фигурант украл со стройплощадки около 40 инструментов и спрятал в тундре. Далее он угнал "КамАЗ" и отправился забирать похищенное. Однако его задержали", - говорится в сообщении.

Также было установлено, что пьяный обвиняемый ударил собаку. Далее он забросал животное и прохожих камнями. В результате один из пострадавших получил перелом руки и повредил два авто.

Также подсудимого обвиняют в краже телефона. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до семи лет заключения.

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