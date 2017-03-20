Ежедневные траты жителей ЮФО в феврале выросли на 7%

При этом в ЮФО отмечается самый большой прирост в ежедневных тратах россиян. Так, по сравнению с данными за февраль 2016 года средний чек в магазинах жителей ЮФО прибавил 7,1%. В среднем по стране этот показатель составил 531 рубль, увеличившись на 6,4%.
"Снижение суммы среднего чека наблюдается в магазинах традиционной торговли и супермаркетах. В гипермаркетах некоторое время можно наблюдать тенденцию к росту стоимости средней покупки, но лидером по росту суммы среднего чека являются дискаунтеры", - говорится в исследовании.
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