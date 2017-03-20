Ежедневные траты жителей ЮФО в феврале выросли на 7%

При этом в ЮФО отмечается самый большой прирост в ежедневных тратах россиян. Так, по сравнению с данными за февраль 2016 года средний чек в магазинах жителей ЮФО прибавил 7,1%. В среднем по стране этот показатель составил 531 рубль, увеличившись на 6,4%.