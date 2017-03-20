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Ежедневные траты жителей ЮФО в феврале выросли на 7%

20 марта 2017, 11:47
Жители Южного федерального округа в феврали тратили в среднем 526 рублей на товары ежедневной необходимости, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

При этом в ЮФО отмечается самый большой прирост в ежедневных тратах россиян. Так, по сравнению с данными за февраль 2016 года средний чек в магазинах жителей ЮФО прибавил 7,1%. В среднем по стране этот показатель составил 531 рубль, увеличившись на 6,4%.

"Снижение суммы среднего чека наблюдается в магазинах традиционной торговли и супермаркетах. В гипермаркетах некоторое время можно наблюдать тенденцию к росту стоимости средней покупки, но лидером по росту суммы среднего чека являются дискаунтеры", - говорится в исследовании.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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