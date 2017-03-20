Глава Ростовской области поручил скосить всю коноплю в регионе

"Виновниками возобновления очагов конопли стали владельцы участков, которые не занимаются уничтожением этого сорняка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что будет подготовлено письмо в Минсельхозпрод РФ о включении семян дикорастущей конопли в перечень карантинных растений. Тогда всех землепользователей обяжут уничтожать коноплю, иначе их привлекут к административной ответственности.
Было установлено, что в области чаще всего впервые пробуют наркотики, изготовленные из сырья местного происхождения. К ним относится дикорастущая конопля.
В 2016 году выявили свыше 2,3 тысячи очагов конопли, произраставшей на площади 27,2 гектара. Специалисты уничтожили 103,7 тонны растения.
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