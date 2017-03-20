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Глава Ростовской области поручил скосить всю коноплю в регионе

20 марта 2017, 18:10
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил полностью уничтожить очаги дикорастущей конопли в регионе, сообщает в понедельник облправительство.

"Виновниками возобновления очагов конопли стали владельцы участков, которые не занимаются уничтожением этого сорняка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что будет подготовлено письмо в Минсельхозпрод РФ о включении семян дикорастущей конопли в перечень карантинных растений. Тогда всех землепользователей обяжут уничтожать коноплю, иначе их привлекут к административной ответственности.

Было установлено, что в области чаще всего впервые пробуют наркотики, изготовленные из сырья местного происхождения. К ним относится дикорастущая конопля.

В 2016 году выявили свыше 2,3 тысячи очагов конопли, произраставшей на площади 27,2 гектара. Специалисты уничтожили 103,7 тонны растения.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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