На проведение экофестиваля в Ростовской области потратят полмиллиона

Потенциальному подрядчику предстоит организовать работу площадки "Заповедники России", а также "центральной", где согласно программе мероприятия, пройдет церемония торжественного открытия фестиваля, состоятся выступления творческих коллективов, флеш-мобы, зрелищные элементы. Всего в рамках фестиваля должно быть проведено не менее 150 тематических интерактивных мастер-классов, объединенных в тематические площадки.