На проведение экофестиваля в Ростовской области потратят полмиллиона

Фестиваль будет проводиться в нескольких километрах от визит-центра государственного природного биосферного заповедника "Ростовский" в поселке Волочавском в течение одного дня в период цветения тюльпанов.
Потенциальному подрядчику предстоит организовать работу площадки "Заповедники России", а также "центральной", где согласно программе мероприятия, пройдет церемония торжественного открытия фестиваля, состоятся выступления творческих коллективов, флеш-мобы, зрелищные элементы. Всего в рамках фестиваля должно быть проведено не менее 150 тематических интерактивных мастер-классов, объединенных в тематические площадки.
Победителю также необходимо будет организовать экскурсии к месту массового цветения степных тюльпанов для посетителе фестиваля.
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