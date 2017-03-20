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Нелегальные свалки в Ростове вчетверо больше легального полигона

20 марта 2017, 11:51
Размеры нелегальных свалок в Ростове-на-Дону превышают площадь действующего полигона в городе минимум в четыре раза, сообщила RostovGazeta начальник пресс-службы городской администрации Мария Давыдова.

"Свалки организуют вдоль балки Темерник вблизи садоводческих товариществ "Союз", "Агропром", "Луч" и дачного товарищества "Агат". Их площадь достигает 46,1 гектара. Еще одна свалка площадью 20 гектаров расположена западнее СВХ "Ростовский СКВО", на участке севернее улицы Вавилова, 84/1 и в районе СНТ "Импульс", — отмечает Давыдова.

Сейчас эти участки находятся под охраной. Их совокупная площадь свыше 60 гектаров, тогда как действующий полигон в западной части города — всего 14 гектаров. По оценкам самих компаний, в городе насчитывается десятки нелегальных мест складирования отходов.

Несанкционированные свалки — благоприятная среда для размножения бактерий и ядовитых веществ, которые попадают в почву и воду, загрязняют окружающую среду.

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