"Осенняя регата" состоится в Таганроге после скандала

Ранее Федерация парусного спорта обвинила организаторов в подтасовке результатов предыдущих соревнований и попросила лишить школу права проводить состязания еще на два года.
"Осенняя регата в Таганроге, конечно же, состоится. Федерация отменила свое решение. Соответствующее письмо пришло нам от секретаря комиссии", — говорит Белозерец.
По его словам, сейчас федерация назначила повторную комиссию, которая разберется со скандалом, связанным с таганрогской регатой, и вынесет свое решение. Ранее главный судья соревнований написал заявление в прокуратуру и намеревался подать в суд из-за клеветы. Протокол заседания предыдущей комиссии с сайта Федерации сняли.