"Осенняя регата" состоится в Таганроге после скандала

По его словам, сейчас федерация назначила повторную комиссию, которая разберется со скандалом, связанным с таганрогской регатой, и вынесет свое решение. Ранее главный судья соревнований написал заявление в прокуратуру и намеревался подать в суд из-за клеветы. Протокол заседания предыдущей комиссии с сайта Федерации сняли.