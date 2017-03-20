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"Осенняя регата" состоится в Таганроге после скандала

20 марта 2017, 15:00
"Осенняя регата" состоится в Школе олимпийского резерва №3 в городе Таганроге Ростовской области после скандала, сообщил RostovGazeta главный судья соревнований Александр Белозерец.

Ранее Федерация парусного спорта обвинила организаторов в подтасовке результатов предыдущих соревнований и попросила лишить школу права проводить состязания еще на два года.

"Осенняя регата в Таганроге, конечно же, состоится. Федерация отменила свое решение. Соответствующее письмо пришло нам от секретаря комиссии", — говорит Белозерец.

По его словам, сейчас федерация назначила повторную комиссию, которая разберется со скандалом, связанным с таганрогской регатой, и вынесет свое решение. Ранее главный судья соревнований написал заявление в прокуратуру и намеревался подать в суд из-за клеветы. Протокол заседания предыдущей комиссии с сайта Федерации сняли.

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#Новости#Скандальная регата#Юлия Ликарчук#Спорт
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