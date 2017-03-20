Проектную группу для создания умного беспилотника создадут в Ростове

Беспилотник сможет самостоятельно исследовать места катастроф и завалов на предмет обнаружения людей и подать сигнал при положительном результате на пульт управления. Отмечается, что беспилотник с искусственным интеллектом предназначен для МЧС, но может быть полезен и другим силовым структурам.