Проектную группу для создания умного беспилотника создадут в Ростове

"В основу проекта лягут разработки камер с передачей 3-мерного изображения", - сказано в сообщении.
Камеры фиксируют и анализируют поведение человека, позволяя тем самым прогнозировать вероятное поведение отдельных индивидуумов. Имеющиеся разработки помогут создать дрон с высокими техническими характеристиками и программным обеспечением.
Беспилотник сможет самостоятельно исследовать места катастроф и завалов на предмет обнаружения людей и подать сигнал при положительном результате на пульт управления. Отмечается, что беспилотник с искусственным интеллектом предназначен для МЧС, но может быть полезен и другим силовым структурам.