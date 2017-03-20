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Проектную группу для создания умного беспилотника создадут в Ростове

20 марта 2017, 09:43
Проектную группу для разработок прототипа интеллектуального беспилотника создадут на базе промышленного коворкинга Gараж в Ростове-на-Дону, сообщил пресс-центр ДГТУ.

"В основу проекта лягут разработки камер с передачей 3-мерного изображения", - сказано в сообщении.

Камеры фиксируют и анализируют поведение человека, позволяя тем самым прогнозировать вероятное поведение отдельных индивидуумов. Имеющиеся разработки помогут создать дрон с высокими техническими характеристиками и программным обеспечением.

Беспилотник сможет самостоятельно исследовать места катастроф и завалов на предмет обнаружения людей и подать сигнал при положительном результате на пульт управления. Отмечается, что беспилотник с искусственным интеллектом предназначен для МЧС, но может быть полезен и другим силовым структурам.

#Новости#Наталья Филимонова#Политика
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