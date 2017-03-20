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Житель Ростова потребовал ликвидировать незаконные стоянки и шиномонтаж

20 марта 2017, 12:48
Житель Ростова-на-Дону потребовал от городских властей ликвидировать незаконные автостоянки и шиномонтажную мастерскую, сообщения опубликованы на сервисе "Благоустройство" на сайте горадминистрации.

Незаконный бизнес, по словам горожанина, расположен на улице Солженицына. При этом, как следует из сообщения, это уже не первое обращение к городским властям по поводу двух нелегальных автостоянок и шиномонтажного комплекса.

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