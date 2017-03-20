Житель Ростова потребовал ликвидировать незаконные стоянки и шиномонтаж
20 марта 2017, 12:48
Житель Ростова-на-Дону потребовал от городских властей ликвидировать незаконные автостоянки и шиномонтажную мастерскую, сообщения опубликованы на сервисе "Благоустройство" на сайте горадминистрации.
Незаконный бизнес, по словам горожанина, расположен на улице Солженицына. При этом, как следует из сообщения, это уже не первое обращение к городским властям по поводу двух нелегальных автостоянок и шиномонтажного комплекса.