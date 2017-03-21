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Posted 21 марта 2017, 00:25

Published 21 марта 2017, 00:25

Modified 1 октября, 13:45

Updated 1 октября, 13:45

Дизельный Mitsubishi Pajero Sport в начнут продавать в РФ с апреля

21 марта 2017, 00:25
Продажи Mitsubishi Pajero Sport, работающего на дизельном топливе, начнутся на российском рынке уже в следующем месяце, сообщает autostat.ru.

"У новинки специально разработанная для нее 8-ступенчатая АКП и дизельная силовая установка в 181 лошадиную силу", - сказано в сообщении.

В России будет доступна и версия с 6-ступенчатой автоматикой, всего же автомобиль выйдет в 4 комплектациях. Стоимость новинки объявят позднее, производство машин с силовой установкой третьего поколения наладили в Таиланде.

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