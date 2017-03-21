МАК завершает расследование крушения Boeing 737−800 FlyDubai в Ростове

По информации МАК, комиссии удалось не только установить причины крушения самолета, повлекшего за собой гибель десятков пассажиров, но и разработать меры, позволяющие предотвращать в дальнейшем такие катастрофы. "Комиссия получила все необходимые фактические данные, и в настоящее время завершает детальный анализ этой информации с привлечением специалистов заинтересованных государств для подготовки проекта окончательного отчета", - сказано в сообщении.