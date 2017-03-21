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МАК завершает расследование крушения Boeing 737−800 FlyDubai в Ростове

21 марта 2017, 12:20
Причины крушения Boeing 737−800 авиакомпании FlyDubai 19 марта 2016 года будут обнародованы комиссией в отчете в апреле 2017 года, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

По информации МАК, комиссии удалось не только установить причины крушения самолета, повлекшего за собой гибель десятков пассажиров, но и разработать меры, позволяющие предотвращать в дальнейшем такие катастрофы. "Комиссия получила все необходимые фактические данные, и в настоящее время завершает детальный анализ этой информации с привлечением специалистов заинтересованных государств для подготовки проекта окончательного отчета", - сказано в сообщении.

В апреле 2016 года МАК представил предварительный отчет о расследовании крушения Boeing 737800 в Ростове, и которого следовало, что причиной катастрофы стала ошибка экипажа судна. Работа техники авиалайнера осуществлялась в штатном режиме.

Напомним, что самолет авиакомпании FlyDubai не сумел приземлиться с первого раза в международном аэропорту Ростова-на-Дону из-за погоды. Экипаж принял решение уйти на второй круг, однако на следующей попытке сесть самолет разбился. Погибли 62 человека.

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#Новости#Анна Петрова#Происшествия
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