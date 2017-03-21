На обслуживание фонтанов в Ростове планируется потратить еще 3,2 млн

Ранее сообщалось о намерении городских властей потратить более 2,1 миллиона рублей на очистку и содержание самого большого в Ростове фонтана, расположенном на Театральной площади.
На выделенные из городской казны средства планируется привести в порядок и расконсервировать 11 фонтанов в южной столице. При этом 2,1 миллиона рублей будут потрачены на содержание и обслуживание муниципальных фонтанов "Витязь", "Девушки, собирающие виноград", "Фантазия", "Декоративный литер № 4", "Сбор винограда","Львы" с площадкой, "Покровский", "Лира", "Орфей" и "Ротонда". Еще миллион рублей пойдет на расконсервацию и обслуживание фонтана на "Аллее роз".
По условиям контракта, потенциальному подрядчику предстоит очистить канализационные трубы и чаши фонтанов от мусора. Расконсервацию городских фонтанов планируется провести до 30 апреля текущего года.
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