На обслуживание фонтанов в Ростове планируется потратить еще 3,2 млн

На выделенные из городской казны средства планируется привести в порядок и расконсервировать 11 фонтанов в южной столице. При этом 2,1 миллиона рублей будут потрачены на содержание и обслуживание муниципальных фонтанов "Витязь", "Девушки, собирающие виноград", "Фантазия", "Декоративный литер № 4", "Сбор винограда","Львы" с площадкой, "Покровский", "Лира", "Орфей" и "Ротонда". Еще миллион рублей пойдет на расконсервацию и обслуживание фонтана на "Аллее роз".