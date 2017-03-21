Незаметный для тестов наркотический газ появился в Ростовской области

"Сейчас появляется какой-то газ, называется "хохотун", в шариках его продают. Действует так же плохо, как остальные наркотики, приводя к неадекватному поведению. Его покупают и употребляют молодые люди", – рассказал он.
На вопрос Месхи, есть ли тесты, позволяющие определить в крови это вещество, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ответила отрицательно.
"Те, кто изготовляют наркотики для молодежи, успевают быстрее, чем мы разрабатываем тесты для определения новых веществ", – пояснила она.