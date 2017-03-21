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Незаметный для тестов наркотический газ появился в Ростовской области

21 марта 2017, 10:21
Новый вид наркотиков в виде газа появился в Ростовской области и распространяется среди молодежи, сообщил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

"Сейчас появляется какой-то газ, называется "хохотун", в шариках его продают. Действует так же плохо, как остальные наркотики, приводя к неадекватному поведению. Его покупают и употребляют молодые люди", – рассказал он.

На вопрос Месхи, есть ли тесты, позволяющие определить в крови это вещество, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ответила отрицательно.

"Те, кто изготовляют наркотики для молодежи, успевают быстрее, чем мы разрабатываем тесты для определения новых веществ", – пояснила она.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество
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