Новый способ преодоления игровой и алкогольной зависимости нашли ученые

"Убить тягу к игре или спиртным напиткам вполне реально, если вмешаться в систему вознаграждений в мозге человека", - сказано в сообщении.
Так, при употреблении некоторых препаратов, применяемых для преодоления зависимости, человек перестает предвкушать удовольствие от приема алкоголя или возможного выигрыша, следовательно, пропадает и желание играть или выпивать.
Отмечается, что ученые намерены подробно изучить механизм воздействия препаратов на мозг с целью выявления дополнительных методов лечения зависимостей.
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