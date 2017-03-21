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Новый способ преодоления игровой и алкогольной зависимости нашли ученые

21 марта 2017, 10:38
Новый метод борьбы с игровой и алкогольной зависимостью обнаружили ученые, эти сведения опубликовал Оane.ws.

"Убить тягу к игре или спиртным напиткам вполне реально, если вмешаться в систему вознаграждений в мозге человека", - сказано в сообщении.

Так, при употреблении некоторых препаратов, применяемых для преодоления зависимости, человек перестает предвкушать удовольствие от приема алкоголя или возможного выигрыша, следовательно, пропадает и желание играть или выпивать.

Отмечается, что ученые намерены подробно изучить механизм воздействия препаратов на мозг с целью выявления дополнительных методов лечения зависимостей.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Наука
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